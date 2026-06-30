Como parte de su agenda de trabajo en Piura, los principales directivos de Fonafe y Enosa recorrieron las instalaciones de la Subestación de Potencia Piura Oeste y el terreno de la futura Subestación Grau. La visita técnica, encabezada por Fredy Jordán Medina (presidente de Fonafe), Nilton Olazábal Yenque (gerente general de Enosa) y Pedro Carrasco Vásquez (gerente regional), tuvo como objetivo supervisar el avance de estos proyectos clave para fortalecer el sistema eléctrico de la región.

En la visita de trabajo también participaron los directores de Fonafe, Miriam Peña Niño e Ismael Sutta Soto, así como el gerente corporativo de Planeamiento y Control de Gestión de Fonafe, Héctor Buzaglo de Bracamonte, quienes acompañaron el recorrido técnico para conocer el avance de las inversiones destinadas a fortalecer y modernizar la infraestructura eléctrica en la región.

Durante el recorrido por la Subestación de Potencia Piura Oeste, el equipo técnico explicó el papel que cumplirá esta infraestructura como punto de conexión del proyecto de la futura Subestación Grau. Asimismo, se presentaron los trabajos previstos y las acciones que permitirán integrar esta nueva infraestructura al sistema eléctrico, fortaleciendo la capacidad de atención de la demanda en la ciudad de Piura.

Posteriormente, la comitiva visitó el terreno donde se ejecuta la construcción de la Subestación de Potencia Grau, una obra estratégica que forma parte del plan de inversiones de Enosa para ampliar y modernizar la infraestructura eléctrica de la región. Durante la visita, los especialistas expusieron el estado actual de los trabajos y las etapas de ejecución que se desarrollarán hasta su puesta en operación.

La jornada permitió a los representantes de Fonafe conocer el avance de estas inversiones, las cuales contribuirán a contar con un sistema eléctrico con mayor capacidad, confiabilidad y preparado para atender el crecimiento de la demanda energética de Piura.