Las autoridades realizaron operativos en los distritos de Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Lancones de la provincia de Sullana, con la finalidad de verificar la inexistencia de propaganda electoral prohibida.

Esta medida fue realizada por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana, en el marco de las acciones preventivas de fiscalización adoptadas para las Elecciones Generales 2026 conforme a lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana. Asimismo, participó la Policía Nacional y representantes del Jurado Electoral Especial (JEE).

Supervisaron la Municipalidad Distrital de Marcavelica, el coliseo municipal, instituciones educativas y obras públicas, donde no encontraron elementos de propaganda política. Mientras que en Querecotillo, acudieron a la comuna de dicho distrito, centro de salud y diversas obras públicas, sin hallar evidencias al respecto.

Asimismo, acudieron al distrito de Salitral donde inspeccionaron instituciones educativas, municipalidad, Demuna, comisaría y una obra pública. Mientras que en Lancones, verificaron la dependencia policial, colegios y otros establecimientos, constatando la ausencia de propaganda política.