Operativos fueron realizados en distritos de la provincia de Sullana
Operativos fueron realizados en distritos de la provincia de Sullana

Las autoridades realizaron operativos en los distritos de Marcavelica, Querecotillo, Salitral y Lancones de la , con la finalidad de verificar la inexistencia de propaganda electoral prohibida.

Esta medida fue realizada por los fiscales Kevin Antón y Sara Vidal de la Fiscalía Especializada en Prevención del Delito de Sullana, en el marco de las acciones preventivas de fiscalización adoptadas para las Elecciones Generales 2026 conforme a lo dispuesto por la Presidencia de la Junta de Fiscales Superiores de Sullana. Asimismo, participó la Policía Nacional y representantes del Jurado Electoral Especial (JEE).

Supervisaron la Municipalidad Distrital de Marcavelica, el coliseo municipal, instituciones educativas y obras públicas, donde no encontraron elementos de propaganda política. Mientras que en Querecotillo, acudieron a la comuna de dicho distrito, centro de salud y diversas obras públicas, sin hallar evidencias al respecto.

Asimismo, acudieron al distrito de Salitral donde inspeccionaron instituciones educativas, municipalidad, Demuna, comisaría y una obra pública. Mientras que en Lancones, verificaron la dependencia policial, colegios y otros establecimientos, constatando la ausencia de propaganda política.

TAGS RELACIONADOS