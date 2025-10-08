La Municipalidad de Piura y la Agencia de Promoción de la Inversión Privada (Proinversión) suscribieron un convenio para la construcción del Nuevo Mercado Minorista de Piura, que será desarrollado mediante la modalidad de Proyectos en Activos.

La directora ejecutiva de Proinversión, Tabata Vivanco y el alcalde Gabriel Madrid, presentaron el convenio de encargo, que permitirá iniciar el proceso de promoción de la inversión privada para concretar esta importante obra.

“Lo que celebramos hoy (ayer), a través de este Convenio, es la posibilidad de tener este nuevo mercado, de liberar espacios, de contar con una infraestructura moderna, que genere más ingresos y que sea un centro turístico para Piura”, comentó la titular de Proinversión.

El nuevo mercado busca impulsar la economía local, modernizar la infraestructura comercial y brindar mejores condiciones de salubridad y seguridad a comerciantes y consumidores.