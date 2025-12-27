El Gobierno Regional de Piura aprobó la ampliación de plazo N° 05 por 14 días calendarios en su componente de mejoramiento del drenaje pluvial que se ejecuta en el centro histórico de la ciudad. En ese caso, los trabajos estarían finalizando el próximo 23 de mayo de 2026.

Mediante Resolución Gerencial Regional 220-2025, el Gobierno Regional (GORE) Piura aprobó la segunda ampliación de plazo solicitada por el consorcio Corporación Diamantes Jubers S.A.C, donde se determinó otorgar 14 días calendarios adicionales a la empresa contratista encargada de los trabajos en el centro de Piura.

Pese a que la empresa a cargo del proyecto había solicitado inicialmente una extensión de 24 días, el GORE aprobó solo una ampliación por 14 días calendarios, por lo que, de todas maneras, afectaría directamente a la población y al proyecto que busca mitigar los efectos negativos de las lluvias.

La ampliación son por los trabajos que se ejecutan en el cuadrante de las avenidas Loreto, Málaga, Bolognesi y la ribera del río Piura.

Con este nuevo ajuste, la fecha oficial para la culminación de la obra en el centro de Piura se ha trasladado hasta el próximo 23 de mayo de 2026, en caso no se presenten otras ampliaciones.

Según la Resolución, el consorcio Corporación Diamante Jubers S.A.C sustentó su pedido ante la sede regional argumentando la imposibilidad de ejecutar partidas críticas de movimiento de tierras por causas ajenas a su responsabilidad directa.

“Declara procedente el expediente de ampliación de plazo parcial N°03, por la causal de atrasos y/o paralizaciones por circunstancias que no son de responsabilidad del contratista por 14 días calendarios, por ser el tiempo real en que se ha afectado la ejecución de las partidas de la ruta crítica del programa de ejecución de obra vigente”, dice la resolución.