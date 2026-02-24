Los representantes de la empresa de transportes Guadalupe realizaron una protesta afuera de la municipalidad de Piura para exigir a la autoridad el cierre de las empresas que invaden rutas ya definidas, calificando esto de competencia desleal.

Hasta los exteriores de la Municipalidad Provincial de Piura llegaron los conductores de la empresa y Servicio de Transporte de Pasajeros Guadalupe para reclamar a los funcionarios sobre la supuesta competencia ilegal con otras empresas de transporte.

Durante la manifestación explicaron que estas empresas usan rutas ya definidas, sobre todo las empresas de transportes que utilizan la ruta Castilla-Piura y Veintiséis de Octubre. Entre las que estarían utilizando rutas ya definida son U11, El Piuranito y Olas del Pacífico.

“La protesta es por la invasión de rutas donde hay empresas que han sido favorecidas y nos están quitando la ruta. Nos invaden, a pesar que a ellos ya les han dado un plano de qué ruta seguir”, dijo Guisela Prado.

Por su parte, el socio de la empresa Guadalupe, Walter Meléndez, criticó al alcalde de Piura Gabriel Madrid por un supuesto silencio administrativo en la concesión de empresas de transportes, afectando a las otras empresas formales.

“Existe un silencio administrativo en la municipalidad de Piura. Nosotros como empresa concesionaria nos hemos visto perjudicados porque tenemos una invasión de ruta por las empresas que hoy en día el alcalde ha concesionado”, señaló Meléndez.

Asimismo, dijo que en reiteradas oportunidades han solicitado reunirse con el burgomaestre, pero no responde y hasta la fecha desconocen cuál es la situación de estas rutas concesionadas como Santomo, Bolognesi y otras.

“No se identifica con el transporte, obstaculiza esas avenidas, sobre todo la avenida Sánchez Cerro, que en horas punta se genera un caos total y no hay por donde circular. Está la empresa El Piuranito, ellos están invadiendo nuestra ruta concesionada y lo que queremos es que se libere nuestra ruta”, insistió el dirigente.

Los protestantes anunciaron que, ante la negativa de respuesta por parte de la comuna, otras empresas formales se unirán al pliego de reclamos e insistirán con la comuna para obtener una solución.