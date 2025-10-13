Una fuerte lluvia recibió a miles de peregrinos que llegaron a la ciudad de Ayabaca a venerar a la imagen del Señor Cautivo que hoy, celebra su día central, bajo la algarabía de una fiesta, con la presencia de turistas nacionales y extranjeros.

[PUEDES VER: Una madre muere al caer miniván al abismo en Ayabaca]

Los devotos, varios de ellos que fueron registrados arrastrándose, de rodillas y caminando, fueron sorprendidos por la fuerte precipitación y que obligó solo a algunos de ellos a protegerse con plásticos hasta llegar a la iglesia Nuestra Señora del Pilar.

Asimismo, la procesión de la Virgen del Pilar y el Señor Cautivo que recorrió las principales calles de esta ciudad y acompañada por cientos de feligreses, soportó la fuerte lluvia, cuya agua recorrió las vías y por diferentes puestos de ropa, comida y venta de otros objetos.

Mientras que el acceso a la ciudad ayabaquina, se vio muy congestionada con decenas de vehículos que formaron largas colas que superaron los cinco kilómetros y, según los viajeros, el tramo desde el caserío de Pingola les tomó hasta 7 horas.

Señalaron que el caos se originó, al parecer, por la instalación improvisada de una tranquera municipal que cobra por el ingreso vehicular a la ciudad y que, a pesar de esto, la comuna no amplía la vía para mejorar la circulación. Incluso, la Policía reportó dos accidentes.Asimismo indicaron que, el pórtico de entrada aún no está terminado, que obliga a los choferes a pasar por un costado entre la tierra y el desorden.

El día central de la festividad del Señor Cautivo de Ayabaca es hoy, fecha que ha sido declarado feriado regional. Este año, se han registrado peregrinos que llegan desde Tacna, Arequipa y otras ciudades del sur, así como de la capital. También lo han hecho familias que han caminado desde Ecuador para venerar al santo milagroso. Asimismo, han llegado de otros países y ciudades de nuestra nación.