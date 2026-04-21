Las intensas lluvias en la sierra de Piura han provocado derrumbes y el desborde de quebradas. En Ayabaca, una menor de edad perdió la vida tras ser arrastrada por la corriente mientras viajaba en una motocicleta junto a sus padres. En Huancabamba, las vías quedaron intransitables por las precipitaciones.

El accidente ocurrió mientras la menor viajaba en una motocicleta junto a sus padres. Al querer pasar la quebrada Huacchuma, en Ayabaca, el conductor, quien sería el padre de la víctima, perdió el equilibrio, haciendo que la pequeña caiga al cauce y sea arrastrada por la corriente. Pese a la rápida búsqueda, fue hallada metros más abajo, pero sin vida.

Esta situación ha dejado consternado a los pobladores de Huachuma, quienes piden ayuda a las autoridades, ya que cada vez que llueve la situación empeora, pues los derrumbes ya han dejado a otras personas fallecidas y decenas de viviendas damnificadas.

Según el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Piura, las lluvias también generaron un derrumbe de rocas que afectó la transitabilidad de la vía de comunicación en el tramo Flor de Café-La Virgen en el centro poblado de Los Ranchos, en el distrito de Canchaque, provincia de Huancabamba. Así como el caserío Chacchal, donde la plataforma de trocha carrozable se vio dañada, dejando varios centros poblados aislados. En el caserío Sapce, también se originaron serios daños en las viviendas y chacras.

El teniente gobernador del caserío Los Ranchos, Aníbal Cano, explicó que la situación se complica con las fuertes precipitaciones pluviales. La acumulación de rocas en la quebrada La Sábana impide el libre flujo del agua, lo que provoca constantes desbordes.

“Pedimos a las autoridades que nos vengan a ayudar con maquinaria. Aquí se necesita un muro de contención en la quebrada La Sábana. Hace ocho años colocaron uno que, de no ser por este muro, la situación sería otra, pero necesitamos que construyan estos muros para evitar más desbordes y colapsos de las viviendas”, dijo Cano.

Cabe precisar que el desastre no solo ha bloqueado la vía carrozable en estas zonas, sino que también ha causado daños significativos en los sembríos del pueblo y ha dejado varias viviendas damnificadas producto del derrumbe de tierra y rocas. La población de la sierra pide ayuda a las autoridades regionales y locales.

Según el reporte del Senamhi, se registraron importantes precipitaciones en la región. Destacan Santo Domingo (Morropón), con un acumulado de 70.1 mm, clasificado como un ‘día extremadamente lluvioso’, y Ayabaca, con 39.4 mm, considerado un ‘día muy lluvioso’. En menor magnitud, se reportaron lluvias en Sapillica (18.1 mm), Canchaque (10.2 mm), Hualcuy (9.9 mm) y Huancabamba (7.5 mm). En tanto, la entidad prevé que las precipitaciones irán en descenso para las próximas semanas.