Vecinos de la UPIS Mónica Zapata, en Piura, exigen a la EPS Grau una solución definitiva al problema del servicio de agua potable, una deficiencia que persiste desde hace más de ocho años y que mantiene a numerosas familias sin acceso regular al recurso hídrico.

Cansados de la situación y ante la poca atención de la Empresa Prestadora de Servicios (EPS) Grau, un grupo de moradores de la UPIS Mónica Zapata llegó, la mañana de ayer, hasta las instalaciones de la empresa y con pancartas en mano exigió solucionar el problema del desabastecimiento de agua para cientos de familia.

“Mónica Zapata no tiene agua, queremos agua ya”, “Queremos agua, no problemas” y “Me cobran todos los meses, pero no tenemos agua”, se leía en las pancartas que portaban los vecinos, quienes a viva voz exigieron la intervención inmediata de los funcionarios de la EPS Grau para que se brinde una solución concreta y se ejecute una obra que ponga fin a esta problemática.

Los moradores señalaron que el problema se arrastra desde hace años en este sector y cuestionaron el corte del servicio, ya que las zonas aledañas sí cuentan con agua potable. Por ello, exigieron ser escuchados y que se les brinde una solución definitiva. Incluso denunciaron que, al abrir las llaves o tuberías, lo único que sale son hormigas, evidenciando el abandono del sistema.

Los manifestantes advirtieron que esta situación viene afectando seriamente la salud de los niños, adultos mayores y personas en situación de vulnerabilidad, quienes estarían enfermándose debido a la prolongada falta del líquido elemento.

“Es difícil, tenemos niños, necesidades y es difícil para la familia. Al no tener agua vienen las enfermedades, diarreas, dengue”, sostuvo totalmente mortificada Gloria Tolentino.

Otra vecina indicó que, pese a que no tienen agua constantemente, los recibos llegan puntuales y ellos se ven en la obligación de pagar debido a que si tienen deuda por dos meses a más los amenazan con cortarles el servicio de alcantarillado, calificándolo de injusto.

“Son años que tenemos con este problema, ya estamos cansados. Los recibos llegan y tenemos que cancelar. Es un abuso porque si no pagamos vienen y nos amenazan que nos van a tapar el desagüe, que se van a llevar el medidor”, manifestó Edith Lezcano.