La Municipalidad Provincial de Sullana anunció que, albergará la realización del XIII Congreso Provincial de Juventudes, que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre del presente años en el salón Carlos Augusto Salaverry de esta comuna.

Las actividades iniciarán el viernes 28, desde las 5:00 p.m., con la ceremonia de inauguración oficial del congreso, en la que participarán autoridades locales, colectivos juveniles y organizaciones sociales de la provincia.

El sábado 29, la jornada se desarrollará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluirá ponencias sobre liderazgo, así como talleres y dinámicas formativas, donde se abordarán temas relacionados con políticas de juventud, participación ciudadana, innovación y fortalecimiento de capacidades.

El congreso culminará el domingo 30, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., espacio en el que se presentarán las conclusiones finales del encuentro y se procederá a la elección del nuevo Consejo Provincial de la Juventud, instancia representativa contemplada en la normativa municipal.

Las autoridades invitan a todos los colectivos juveniles, instituciones y jóvenes interesados a participar activamente en este importante espacio de diálogo, formación y construcción de propuestas orientadas al desarrollo de la juventud sullanera.