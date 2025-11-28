Certamen se desarrollará del 28 al 30 de noviembre
La Municipalidad Provincial de anunció que, albergará la realización del XIII Congreso Provincial de Juventudes, que se desarrollará los días 28, 29 y 30 de noviembre del presente años en el salón Carlos Augusto Salaverry de esta comuna.

Las actividades iniciarán el viernes 28, desde las 5:00 p.m., con la ceremonia de inauguración oficial del congreso, en la que participarán autoridades locales, colectivos juveniles y organizaciones sociales de la provincia.

El sábado 29, la jornada se desarrollará de 9:00 a.m. a 3:00 p.m. e incluirá ponencias sobre liderazgo, así como talleres y dinámicas formativas, donde se abordarán temas relacionados con políticas de juventud, participación ciudadana, innovación y fortalecimiento de capacidades.

El congreso culminará el domingo 30, de 9:00 a.m. a 1:00 p.m., espacio en el que se presentarán las conclusiones finales del encuentro y se procederá a la elección del nuevo Consejo Provincial de la Juventud, instancia representativa contemplada en la normativa municipal.

Las autoridades invitan a todos los colectivos juveniles, instituciones y jóvenes interesados a participar activamente en este importante espacio de diálogo, formación y construcción de propuestas orientadas al desarrollo de la juventud sullanera.

