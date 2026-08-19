El Ministerio Público informó sobre el hallazgo de restos óseos que corresponderían a una persona desaparecida durante el periodo de violencia que afectó al Perú. La diligencia de exhumación se desarrolló en el sector Ccochahuma, centro poblado de Alta Gracia, distrito de San José, provincia de Azángaro, en Puno.

La intervención estuvo a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y Contra el Terrorismo de Puno, como parte de las acciones de búsqueda, recuperación e identificación de personas desaparecidas.

El hallazgo se informó en el marco de las actividades por el Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas, que se conmemora cada 30 de agosto.

Restos corresponderían a Estanislao Sucapuca Marrón

La investigación está vinculada al denominado caso Ccochahuma y busca determinar si los restos corresponden a Estanislao Sucapuca Marrón, quien desapareció en 1990.

De acuerdo con la información recogida por el Ministerio Público durante la investigación, Sucapuca Marrón habría sido llevado por un grupo terrorista. En ese momento dejó a su esposa embarazada y a pocos días de dar a luz.

Aproximadamente una semana después de su desaparición, sus restos habrían sido enterrados en un canchón del sector Ccochahuma. La identificación definitiva deberá establecerse mediante los procedimientos forenses correspondientes.

Equipo Forense Especializado participó en exhumación

La diligencia fue dirigida por el fiscal provincial Hugo Javier Vizcarra Mamani y contó con la participación del perito arqueólogo Miguel Ángel López Luján, integrante del Equipo Forense Especializado (EFE) del Ministerio Público.

El especialista estuvo encargado de las labores técnicas para la ubicación, recuperación, registro y documentación de los restos óseos encontrados en el lugar.

Durante la exhumación también estuvieron presentes la esposa, la hija y los hermanos de Estanislao Sucapuca Marrón, quienes acompañaron la recuperación de los restos tras décadas de incertidumbre sobre su paradero.

Ministerio Público continúa búsqueda de desaparecidos

El Ministerio Público indicó que mantiene las acciones destinadas a buscar, recuperar e identificar a personas desaparecidas durante el periodo de violencia que afectó a distintas zonas del país.

El caso registrado en Azángaro forma parte de estas investigaciones y continuará con las diligencias necesarias para establecer científicamente la identidad de los restos recuperados.