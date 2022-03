El congresista puneño Oscar Zea, uno de los más cuestionados en el gabinete que encabeza Aníbal Torres, llegó esta semana a su tierra (Huancané) para darse un baño de popularidad, mientras diversos sectores piden su salida.

El ministro Zea dialogó con este matutino respecto a la Segunda Reforma Agraria, proyecto de ley de su autoría, además de las medidas que prepara para los ganaderos lecheros del país.

Ministro, durante años, el sector agrario del país ha sido desatendido por distintos gobiernos. A poco más de un mes de su nombramiento y ya con el voto de confianza otorgado, ¿Cuál es su evaluación y qué perspectivas tiene?

Tenemos un compromiso inquebrantable con la Segunda Reforma Agraria, ese es nuestro norte y hacia allá vamos. En tal sentido, venimos articulando con los distintos gremios agrarios, ganaderos y de productores, no de ahora, sino desde mi despacho congresal, con ese esfuerzo elaboramos el proyecto de Ley de la Segunda Reforma Agraria que, lamentablemente, aún no se debate en comisiones. El Congreso de la República parece que solo tiene tiempo para cuestionar al Presidente, pero no para la producción legislativa. Nosotros vamos a ser amplios y convocar a todos para encaminar este sector, por ejemplo ahora tenemos 10 decretos supremos a publicarse en los próximos días.

Acaba de ocurrir un paro ganadero, ¿no le parece que eso contradice sus palabras?

Los ganaderos tienen todo el derecho y la razón de protestar. Como empresario ganadero entiendo que sus reclamos son de justicia. Por eso, ya hemos presentado ante el Consejo de Ministros una propuesta que modifica el reglamento de la leche y productos lácteos, para establecer el uso de leche fresca como único ingrediente en la elaboración de leche evaporada en la industria, no más leche en polvo. No es posible seguir en esta situación donde las empresas pagan entre S/ 0.90 y S/ 1.50 por litro de leche; la producción de la leche es un trabajo sacrificado y ese monto no compensa el costo de producción. Urge cambiar esto, así como tener una política de industrialización y de consumo local que beneficie a los ganaderos lecheros.

¿Y cómo lo harán?

Impulsaremos la instalación de pequeñas plantas procesadoras de leche en las principales cuencas lecheras, para elaboración de leche pasteurizada y la fabricación de quesos y otros derivados lácteos; además de garantizar la compra de leche por los programas sociales. Los distintos niveles del Estado deben estar en la misma dirección.

¿Cree que será fácil enfrentarse a la gran empresa lechera del país?

No, pero tenemos la firme voluntad de hacerlo. Los cambios que requiere el país y que demandan las grandes mayorías, sin duda alguna, nos lleva a confrontar con intereses económicos y así será. Nuestro actuar tiene como objetivo central mejorar las condiciones de los hombres y las mujeres del campo. Si por trabajar en favor de ellos voy a tener que soportar algunos ataques promovidos por ciertos intereses empresariales, que así sea. Yo no tengo miedo.

Ministro, hace unos días un programa periodístico denunció dos procesos judiciales en los que se le acusó por homicidio. ¿Qué tiene que decir al respecto?

En primer lugar, debo reiterar que estos son casos analizados y juzgados por las instancias correspondientes. Entiendo y valoro la acción fiscalizadora de la prensa, pero estos son temas ya sentenciados y que en lo personal me causa mucha tristeza, pues fueron momentos muy difíciles para mí y mi familia.

¿No es una estrategia de victimización, cree que la prensa le quiere dañar su imagen?

De ninguna manera, aquí hay muchos intereses, pero yo seguiré trabajando por mis hermanos y hermanas del campo y por la Segunda Reforma Agraria.