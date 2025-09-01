Por: Feliciano Gutiérrez

Los policías del Área de Investigación Criminal y el fiscal de turno realizan diversas diligencias con el objeto de esclarecer respecto al homicidio de un hombre de 30 años, aproximadamente, en el distrito de San Miguel, provincia de San Román.

El cuerpo inerte del infortunado varón fue hallado en las inmediaciones de calle Nueva y la avenida Horacio Zeballos del referido distrito.

Las autoridades, durante las diligencias, en la mano derecha del occiso hallaron una pistola. Aun no se determinó si el arma pertenece al fallecido o fue colocado por terceras personas para desviar las investigaciones.

De información preliminar se sabe que otro varón también habría resultado herido por impacto de bala y fue auxiliado por una mujer.

Las autoridades realizaron el recojo de las evidencias y el levantamiento del cadáver para el internamiento en la morgue del Instituto de Medicina Legal para la identificación y la necropsia de ley.