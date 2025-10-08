Luego de una reunión de emergencia, las autoridades y dirigentes de las organizaciones sociales del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, emitieron un pronunciamiento exigiendo el reinicio de las actividades mineras.

Como se recuerda, el 2 de octubre, la Corporación Minera Ananea S.A., emitió un comunicado anunciando que debido a la inseguridad ciudadana paralizan toda operación minera en la zona de La Rinconada y Lunar de Oro.

El alcalde del poblado La Rinconada, Venancio Itusaca Chambi sostuvo que, con esta suspensión de la operación minera, más de 10 mil mineros son perjudicados, por lo que esperan que la empresa privada reinicie sus actividades. “Para nosotros fue sorpresa, no sabemos porqué paralizaron las actividades”, refirió.

Ante este hecho, las autoridades políticas y judiciales, la Central de Barrios y Urbanizaciones de Rinconada, presidentes de barrios, representantes de diversas organizaciones y otros, se reunieron para abordar el tema.

Señalaron que la paralización “afecta directamente a la cadena productiva y el desarrollo productivo sostenible, la educación y la salud de los pobladores y moradores de nuestra jurisdicción”.

El alcalde Itusaca Chambi espera que la Corporación Minera reinicie las actividades lo más pronto posible para no seguir perjudicando a miles de mineros, comerciantes, transportistas y otros rubros.