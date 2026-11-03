El vuelo que trasladaba los restos mortales de monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de la Diócesis San Carlos Borromeo de Puno, no pudo aterrizar en el aeropuerto internacional Inca Manco Cápac de la ciudad de Juliaca debido a las condiciones climatológicas que afectaban a la región. Ante la imposibilidad de garantizar la seguridad de la maniobra, la aeronave tuvo que retornar de emergencia a la ciudad de Lima.

El líder religioso falleció recientemente en una clínica de la capital, hecho que causó un profundo pesar en la comunidad católica. El traslado de su cuerpo representaba el primer paso para iniciar los actos fúnebres y rendirle el último adiós en la jurisdicción donde ejerció su labor pastoral durante años.

En la ciudad de Puno, gran cantidad de fieles, junto a autoridades locales y delegaciones religiosas, aguardaban la llegada de los restos. Se había coordinado previamente una serie de homenajes póstuma y liturgias especiales en su honor, las cuales tuvieron que ser puestas en pausa a la espera de la llegada del féretro.

Por el momento, la Diócesis y las autoridades correspondientes se encuentran a la espera de la reprogramación oficial del vuelo. Se prevé que tan pronto como mejoren los reportes del clima en el altiplano, se reanude el traslado para dar continuidad a las exequias y permitir que la comunidad despida a su obispo.