La Iglesia católica de Puno está de luto. Monseñor Jorge Pedro Carrión Pavlich, obispo de la Diócesis de Puno, falleció la noche del sábado 31 de octubre, a los 76 años, mientras permanecía internado en una clínica de Lima.

La noticia de su deceso fue comunicada la mañana de este domingo 1 de noviembre durante la misa dominical celebrada en el Santuario de la Virgen de la Candelaria, ubicado en el parque Pino, en el centro de la ciudad de Puno, según reportó RPP Noticias.

Monseñor Carrión estuvo al frente de la Diócesis de Puno durante 26 años

Jorge Pedro Carrión Pavlich nació el 21 de mayo de 1950 en Tarma, región Junín. Fue ordenado sacerdote el 15 de agosto de 1976 y desarrolló parte de su trayectoria religiosa en la Conferencia Episcopal Peruana (CEP).

El 14 de febrero de 1998 fue nombrado administrador apostólico de Puno. Posteriormente, el 25 de marzo de 2000, el papa Juan Pablo II lo designó obispo de esta diócesis.

Su ordenación episcopal se realizó el 7 de mayo de 2000 en la Catedral de Puno, en una ceremonia presidida por el entonces arzobispo de Lima, cardenal Augusto Vargas Alzamora. Desde entonces, permaneció al frente de la jurisdicción eclesiástica del altiplano.

Obispo mantenía estrecha vinculación con la Virgen de la Candelaria

Durante su labor pastoral, monseñor Carrión Pavlich participó en las celebraciones religiosas de la Festividad de la Virgen de la Candelaria, una de las principales manifestaciones de fe de la población puneña.

Su trayectoria también estuvo vinculada con la formación sacerdotal. En agosto de 2026, durante las actividades por sus 50 años de sacerdocio, representantes del clero destacaron su contribución a las vocaciones religiosas y a la formación de nuevos sacerdotes en la diócesis.

Además, entre marzo de 2018 y enero de 2021 presidió la Comisión Episcopal para la Doctrina de la Fe de la Conferencia Episcopal Peruana.