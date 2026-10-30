Por: Feliciano Gutiérrez
Cinco heridos, entre ellos tres escolares, tras el despiste de un vehículo de servicio urbano, en la vía Juliaca-Puno, a la altura de la Universidad Andina Néstor Cáceres Velásquez (UANCV).
Personal de Serenazgo de la Municipalidad de San Román se constituyó en el referido sector, tras recibir una comunicación de la Base Central sobre un accidente de tránsito protagonizado por una combi de transporte público de la línea 33, de color blanco y placa de rodaje X1U-757, conducida por Lázaro Cabana Mamani, de 46 años, quien aparentemente habría perdido el control de la unidad, impactando contra un poste de alumbrado público.
Como consecuencia del accidente, varios pasajeros resultaron heridos, entre ellos escolares, identificados con las iniciales: C. A. Q. y D. C. C.; Emerson Coronel (21); Luz Zamata Huayapa (21); y un menor de 8 años, identificado con las iniciales B. A. Q.
Ante esta situación, el personal de Serenazgo brindó apoyo inmediato y colaboró en el traslado de los afectados al Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca para que recibieran atención médica.
Los policías también llegaron al lugar del siniestro e iniciaron las investigaciones para determinar las causas del siniestro.
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