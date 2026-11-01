Por: Feliciano Gutiérrez

Trágico hecho. Otro accidente de tránsito cobró la vida del conductor de una moto lineal tras impactar frontalmente contra un automóvil de placa V1B-577.

El fatal accidente ocurrió a la altura del kilómetro 21, específicamente en el sector de la comunidad de Chañocahua, en la vía que une las ciudades de Juliaca y Lampa.

La víctima mortal fue identificada preliminarmente como Kevin Monroy Huayta. Por versión inicial brindada por el conductor del auto implicado, el motociclista habría invadido el carril contrario, aunque esta hipótesis se mantiene como materia de investigación. La motocicleta se dirigía a Lampa y la otra unidad en sentido contrario.

Producto de la fuerte colisión, tres ocupantes del vehículo sufrieron lesiones de consideración. Personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU) llegó rápidamente al lugar para brindar los primeros auxilios y evacuar a los heridos hacia el establecimiento de la ciudad de Juliaca.

Las autoridades policiales y el Ministerio Público continúan realizando las diligencias de ley correspondientes con el objetivo de esclarecer las causas exactas del siniestro. Además de las lamentables pérdidas humanas y personales, el choque dejó daños materiales de gran magnitud en ambas unidades.

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