Por: Feliciano Gutiérrez

El personal policial del Área de Investigación Criminal (AREINCRI) PNP Juliaca, con apoyo del personal de la Comisión de La Rinconada, ejecutó un operativo policial que permitió la detención de tres personas presuntamente vinculadas a la banda criminal denominada “Los Malditos de Leviatán”.

La acción se dio por su presunta implicancia en el delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, comercialización, uso o porte de armas.

La intervención policial se realizó en el campamento minero Riti Pata Alta, ubicado en el centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, como parte de las acciones destinadas a prevenir y combatir los hechos delictivos en la región.

Como resultado del registro preliminar, el personal policial reportó la incautación de diversas armas, municiones y otras especies, conforme al siguiente detalle:

ARMAS INCAUTADAS

▪️ Dos (02) escopetas marca Karatay.

▪️ Cinco (05) escopetas marca Escort.

▪️ Una (01) carabina marca Norica.

▪️ Un (01) rifle semiautomático modelo AR-15, con una cacerina abastecida con dieciocho (18) municiones.

▪️ Cuatro (04) pistolas marca Bruni, modelo 92.

▪️ Una (01) pistola marca Bruni GAP 9 mm PAK.

▪️ Una (01) pistola marca Taurus.

▪️ Una (01) pistola con inscripción “Police”, calibre 9 mm.

▪️ Una (01) pistola de fogueo marca Zoraki 925, con dos cacerinas.

MUNICIONES Y OTROS ELEMENTOS

▪️ Cien (100) cartuchos de caza.

▪️ Veinticinco (25) cartuchos de caza con inscripción JG Caza.

▪️ Cincuenta y ocho (58) cartuchos calibre 5.56.

▪️ Veinte (20) cartuchos calibre .380 9x17.

▪️ Setenta y cinco (75) municiones .380 Auto.

▪️ Dos (02) frascos de perdigones marca Umarex, con un total reportado de 1,500 unidades.

▪️ Un (01) elemento identificado en el registro como ACL FA424, marca Fame Falken.

OTRAS ESPECIES INCAUTADAS

▪️ Quince (15) chalecos de seguridad con diversas características e inscripciones.

▪️ Tres (03) tarjetas electrónicas de propiedad de armas de fuego.

▪️ Siete (07) licencias electrónicas de uso de armas de fuego.

▪️ Nueve (09) carnés electrónicos de servicios de seguridad vinculados a la empresa Los Blindados E.I.R.L.

▪️ Documentos nacionales de identidad (DNI), cuya cantidad está pendiente de corroboración.

Las personas detenidas y las especies incautadas quedaron a disposición de las diligencias de investigación correspondientes, con la finalidad de esclarecer los hechos, determinar la procedencia y situación legal de las armas y establecer las presuntas responsabilidades conforme a ley.

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