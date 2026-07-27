Momentos de pánico vivieron comerciantes que participaban en el sorteo de un pandero en la ciudad de Puno, luego de que un grupo de delincuentes armados ingresara al local para apoderarse del dinero que sería entregado al ganador.

El asalto ocurrió en la segunda cuadra del jirón Titicaca, en el barrio Porteño, dentro de la quinta restaurante “El Amanecer II”, donde los participantes habían culminado el sorteo y se preparaban para realizar la entrega del monto recaudado.

Cámaras registraron el asalto

Las cámaras de seguridad del establecimiento captaron el momento en que los sujetos irrumpieron de manera violenta y apuntaron con armas de fuego a las personas presentes para exigir la entrega del dinero.

Tras concretar el robo, los delincuentes escaparon rápidamente del lugar, mientras las víctimas permanecían en estado de conmoción.

Escaparon en dos vehículos

De acuerdo con el testimonio de algunos asistentes, los asaltantes huyeron a bordo de un mototaxi de color rojo y una camioneta moderna, con rumbo aún no determinado.

Hasta el momento, las víctimas no han informado el monto exacto del dinero sustraído durante el atraco.

Policía revisa las imágenes para identificar a los responsables

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) acudieron al lugar tras recibir las llamadas de emergencia e iniciaron las diligencias correspondientes para esclarecer el caso.

Como parte de las investigaciones, los agentes analizan las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del establecimiento, las cuales podrían ser determinantes para identificar y ubicar a los integrantes de la banda responsable del asalto.

Las autoridades continúan con las investigaciones para establecer el monto robado y dar con el paradero de los delincuentes.