Un trágico accidente de tránsito registrado en la vía Azángaro-Juliaca dejó un saldo preliminar de cuatro personas fallecidas y múltiples heridos. El fatídico choque involucró a dos vehículos de transporte público tipo combi que terminaron totalmente destrozados a ambos lados de la carretera.

Según indagaciones, ambas unidades involucradas cubrían la ruta desde el distrito de Patambuco (Sandia) hacia la ciudad de Juliaca. Tras la violenta colisión, brigadas de emergencia y agentes del orden acudieron al lugar para rescatar a las víctimas y trasladar de urgencia a los sobrevivientes hacia diversos establecimientos de salud de la ciudad de Juliaca.

El siniestro fue protagonizado por la unidad Mercedes Benz de placa T7Q-951 de la empresa de transportes América Limphar Express y el vehículo de matrícula V7W-965 de la empresa Turismo Perlas del Sur. Los fallecidos son del primer vehículo.

Según las primeras investigaciones, el siniestro habría sido provocado por el exceso de velocidad en el que circulaban ambos conductores, quienes presuntamente disputaban el recojo de pasajeros a lo largo de la ruta. El fatal desenlace ocurrió a la altura del sector conocido como Mataró Grande, provincia de Azángaro, donde las unidades terminaron impactando de costado.