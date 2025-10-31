Los policías de Antidrogas y Aduanas, en un operativo realizado en el local de una empresa de transporte de carga en Juliaca, encontraron 62 paquetes tipo ladrillo que fue enviada desde Lima como encomienda.

Las autoridades desarrollaron el operativo en los almacenes de una empresa de carga, ubicada en el jirón Mama Ocllo, cerca del terminal terrestre de Juliaca.

En el lugar hallaron, entre los bultos, cuatro cajas de cartón, conteniendo paquetes tipo ladrillo que al ser sometido a la prueba de campo resultó positivo para alcaloide de cocaína.

El jefe policial, en rueda de prensa, informó que la droga incautada tiene un peso total de 63 kilos y tendría un valor de 93 mil dólares en el mercado local.

Según las indagaciones, las cajas de encomienda fueron enviadas desde Lima con destino a la ciudad de Juliaca.

El oficial PNP evitó dar la identidad de la persona que envió, alegando que las autoridades siguen con las diligencias para esclarecer este hecho.