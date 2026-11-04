El Jurado Electoral Especial (JEE) de Huancané definió al próximo alcalde del distrito de Conima, provincia de Moho, mediante un sorteo público de moneda al aire. Esta medida extraordinaria fue aplicada tras registrarse un empate técnico entre dos candidatos en los cómputos oficiales de los comicios municipales.

​De acuerdo al reporte oficial de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Salomino Mamani Quispe, del partido País para Todos, y Rubén Quispe Capajaña, de Somos Perú, obtuvieron exactamente la misma preferencia electoral con 671 votos cada uno, lo que representó un 27,739% del total de sufragios válidos.

​Ante la igualdad absoluta, el presidente del JEE de Huancané procedió a lanzar una moneda de un sol (S/1) para resolver la contienda, dando estricto cumplimiento al procedimiento legal estipulado en la Ley de Elecciones Municipales para situaciones de empate. En el lanzamiento del desempate, la opción “sello” determinó como ganador oficial al candidato Quispe Capajaña.

​Tras hacerse público el resultado que le otorgó el triunfo, Rubén Quispe Capajaña se mostró visiblemente emocionado por el desenlace del sorteo. En sus primeras declaraciones, la autoridad electa asumió el compromiso de trabajar arduamente en beneficio de toda la población de Conima durante su gestión municipal.