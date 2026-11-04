Durante la madrugada de este miércoles, un trágico accidente de tránsito ocurrió en la vía Juliaca-Huancané, a la altura del kilómetro 13, en la comunidad de Cojela, cerca de Ayabacas. El camión furgón con placa de rodaje C6A-855 colisionó frontalmente con un vehículo minivan con matrícula X0E-957, generando una inmediata movilización de los servicios de emergencia hacia la zona.

Como producto de este lamentable impacto, el chofer de la minivan Darwin Ch.C., perdió la vida de manera instantánea al quedar atrapado entre los fierros retorcidos de la unidad siniestrada. De acuerdo con los primeros reportes, el camión furgón —que transportaba bloquetas de concreto— se desplazaba con dirección a Huancané, mientras que la minivan de la empresa “Turismo Especial Puyas Tours S.R.L.” aparentemente ingresaba hacia la ciudad de Juliaca.

Las autoridades competentes llegaron hasta el lugar de los hechos para realizar las diligencias correspondientes, incluyendo el levantamiento del cuerpo y su posterior traslado a la morgue. Asimismo, se informó que en la minivan únicamente viajaba el conductor, mientras que los ocupantes del camión resultaron con diversas lesiones y fueron auxiliados de emergencia.

Tras el accidente, efectivos de la Policía Nacional y representantes del Ministerio Público iniciaron las investigaciones para esclarecer las causas exactas que ocasionaron esta colisión frontal. Las pericias técnicas en la zona buscarán determinar las responsabilidades de ambas unidades en este nuevo accidente que enluta las carreteras de la región.