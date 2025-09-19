Por: Feliciano Gutiérrez

Violento asalto. La madrugada de este viernes 19 de setiembre, tres delincuentes provistos de armas de fuego golpearon al chofer y se llevaron una moderna camioneta, en las inmediaciones de la urbanización La Capilla de la ciudad de Juliaca (Puno))

El ciudadano Diego A.T (36) narró que la camioneta con placa VAJ-787 fue estacionado en el jirón Caylloma, en la puerta de una cochera, en cuya circunstancia fue sorprendido por los delincuentes armados, quienes golpearon con cacha de arma de fuego en el rostro y otras partes del cuerpo.

“Me golpearon y me patearon en el piso porque no encontraban la llave de contacto del carro”, narró el agraviado con visibles lesiones en el rostro y cabeza. “Solamente soy chofer, el dueño de la camioneta es otra persona”, añadió.

El agraviado y los familiares llegaron hasta la dependencia policial con el objeto de interponer la denuncia sobre este nuevo hecho delictivo. Los agentes dijeron que realizarán “plan cerco” para ubicar la unidad.

Los vecinos de la urbanización La Capilla de Juliaca, pidieron a los policías y a los agentes del serenazgo municipal intensificar los operativos en este sector de la ciudad, ya que se habría incrementado hechos delictivos.