Tras el robo de oro en una planta minera en el centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea; los policías y el fiscal ejecutaron seis allanamientos e incautación de más de S/ 127 mil, US$ 10 200, aproximadamente 3.5 kilogramos de oro, armas de fuego, municiones y otros bienes de interés para la investigación.

El último martes 3 de noviembre, el personal especializado de investigación criminal de Juliaca, logró desarticular la presunta banda criminal denominada ‘Los Terribles de Lunar de Oro’, investigada por su presunta participación en el delito contra el patrimonio, en la modalidad de robo agravado, en agravio de la Corporación Minera Ananea S.A.

La investigación está relacionada con un hecho ocurrido el 26 de octubre de 2026, en las instalaciones de la Planta de Beneficios de la mencionada corporación minera, ubicada en el centro poblado Cerro Lunar, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, departamento de Puno.

Como resultado de las diligencias de investigación y las coordinaciones correspondientes, el lunes 2 de noviembre, desde las 01:00 hasta las 16:00 horas, se ejecutó un operativo policial con autorización judicial para la detención preliminar, allanamiento, registro domiciliario y descerraje de seis inmuebles ubicados en las provincias de Azángaro, San Román y San Antonio de Putina.

Tras la intervención, se logró la detención preliminar judicial de seis personas de sexo masculino, presuntamente vinculadas a la organización criminal investigada. Los detenidos permanecerán bajo esta medida por un plazo de siete días, conforme a la autorización judicial correspondiente.

Asimismo, durante los allanamientos y registros domiciliarios, el personal policial logró incautar los siguientes bienes:

• Dinero en efectivo: S/ 127 815 soles y US$ 10 200 dólares americanos.

• Mineral aurífero: 3 kilos y 510.9 gramos de oro.

• Equipos de comunicación: 52 teléfonos celulares de diferentes marcas y modelos.

• Armamento y municiones: dos armas de fuego tipo pistola, cacerinas y 12 municiones.

• Equipos informáticos: tres computadoras portátiles (laptops).

• Otros bienes: diez mamelucos, cuatro pasamontañas, una balanza electrónica, seis chips de diferentes operadoras telefónicas, binoculares, piedras con impregnación de minerales y muestras de cuarzo con partículas de oro.

Vale precisar, que el 26 de octubre, en flagrancia, se detuvo a cuatro personas implicados en este hecho. El fiscal solicitó prisión preventiva para dos de ellos.