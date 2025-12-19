Por: Feliciano Gutiérrez

El Juzgado de Investigación Preparatoria de Desaguadero, provincia de Chucuito, dictó nueve meses de prisión preventiva contra Luz Marina Suero Condori, quien es investigada por el presunto delito de homicidio en su modalidad de parricidio, en agravio de Donato Moisés Poma Aguilar, quien fuera su conviviente.

De acuerdo con los hechos expuestos durante la audiencia, el 10 de diciembre, tras asistir a la fiesta de promoción de su hija, se habría suscitado una discusión motivada por presuntos celos. Al día siguiente, ya en el domicilio familiar, la discusión se habría agravado, circunstancia en la que la investigada habría atacado al agraviado con arma blanca, propinando varias puñaladas, lo que le ocasionó la muerte.

La medida coercitiva fue dispuesta tras la evaluación de los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público, así como del cumplimiento de los presupuestos legales establecidos en el Código Procesal Penal, referidos a la gravedad del delito, la prognosis de la pena y los riesgos procesales.

Tras el fallo, el órgano jurisdiccional ordenó el internamiento de la investigada en el Establecimiento Penitenciario de Mujeres de Lampa, mientras se desarrollan las investigaciones.