Un trágico incendio urbano registrado la mañana de este martes en el jirón Independencia, en la ciudad de Sandia, dejó un saldo preliminar de dos personas fallecidas y una herida.

El siniestro comenzó aproximadamente a las 05:30 horas en un inmueble de la zona, el cual quedó completamente inhabitable a causa de la voracidad de las llamas. Una adulta mayor y su nieto habrían fallecido tras el incendio.

Según el informe de la Oficina de Defensa Civil y Gestión de Riesgos de la Municipalidad Provincial de Sandia, transmitido al Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno, el fuego se habría originado por un cortocircuito. Las precarias e improvisadas instalaciones eléctricas de la vivienda habrían facilitado la rápida propagación del fuego.

La emergencia movilizó de inmediato al personal de Serenazgo municipal y a los vecinos del sector, quienes unieron esfuerzos de manera conjunta para sofocar las llamas. Tras intensas labores de control y extinción, los equipos de ayuda lograron aplacar el incendio alrededor de las 06:20 horas, evitando que las llamas se expandieran a predios colindantes.

La persona sobreviviente que resultó herida fue trasladada de urgencia al Hospital de Sandia, donde permanece bajo atención médica especializada. En tanto, las autoridades locales realizan la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) para coordinar el apoyo humanitario, mientras el COER Puno monitorea la situación en la zona.

Mientras los vecinos y pobladores realizan colecta para el sepelio de los fallecidos.