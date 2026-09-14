El Juzgado Penal Colegiado Conformado de Puno dio inicio al juicio oral en contra de la actriz y exestudiante universitaria Danitza Anel Pilco Laura. La imputada enfrenta un proceso judicial por la presunta comisión del delito de homicidio calificado en agravio de quien fue su enamorado, Yeison Rony Olivera Flores.

Según el Ministerio Público, los hechos ocurrieron la madrugada del 9 de enero de 2026 en el interior de una vivienda ubicada en el jirón Argentina, en la ciudad de Puno. En el lugar, la procesada habría atacado a la víctima con un arma blanca, asestándole múltiples heridas punzocortantes que le provocaron la muerte.

Ante la gravedad del caso, la fiscalía ha tipificado la conducta bajo la agravante de ferocidad, por lo que solicita una pena privativa de la libertad de 20 años y tres meses para Pilco Laura. La acusación busca fundamentar la sanción a través de la presentación de un abultado material probatorio reunido durante la etapa de investigación preparatoria.

El colegiado, integrado por los magistrados Víctor Calizaya Coila, Kety Neyra Calderón y Flor De María Torres Sumari, programó la continuación de las audiencias para el próximo 16 de septiembre. En las siguientes sesiones se actuarán más de 20 pruebas documentales y se recogerán las declaraciones de más de 15 personas, entre peritos y testigos convocados por las partes.