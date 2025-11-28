Por: Feliciano Gutiérrez

Los familiares y mineros del centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina, exigieron celeridad en las investigaciones para esclarecer el asesinato del obrero, Isidro Ccori Quispe (69).

Durante el segundo día de huelga indefinida, el miércoles ocurrió un violento enfrentamiento de huelguistas con los vigilantes de la Central de Cooperativa Minera . Tras la refriega, asesinaron al infortunado minero e hirieron a Miguel Ángel Gonzales Montesinos. Además, incendiaron a más de 20 vehículos entre maquinarias y volquetes.

Pasado el medio de este viernes, el féretro de Ccori Quispe fue trasladado a la ciudad de Juliaca donde el sábado será sepultado en el cementerio de Unocolla. Previamente el velatorio se realiza en el barrio Los Choferes.

“Que se investigue, mi padre fue asesinado y se tiene que identificar a los autores, pido justicia”, refirió Junior Michael Ccori, uno de los tres hijos del minero asesinado. Agregó que su padre laboró en La Rinconada desde el año 2003 en diferentes contratas y los últimos años trabajaba como bodeguero en la contrata de Óscar Huanca en el sector de Llajtapata.

Mientras el asesor del Frente de Defensa de Trabajadores Mineros sostuvo que están formalizando la denuncia penal en contra de las empresas Corporación Minera Ananea y la Central de Cooperativas Mineras La Rinconada y Lunar de Oro.

La huelga indefinida de los mineros inició el martes exigiendo el reinicio de las operaciones mineras que están paralizadas desde el 3 de octubre, perjudicando a miles de obreros.