Se escribe un nuevo capítulo en relación al bochornoso espectáculo que se produjo, en las postrimerías del concurso de sicuris en la sede Huancané, el domingo 30 de octubre.

En relación a estos incidentes, la Federación Regional de Folclore y Cultura de Puno (FRFCP), que tiene como presidente a Víctor Espino, difundió un comunicado donde se hace saber, entre otras cosas, la “conformación de un comité investigador sobre...agresiones”.

En el referido documento se señala que la comisión “también identificó a los grupos infractores pertenecientes como afiliados a la FRFCP, por lo que, como medida preventiva procederá a suspender como representantes ante nuestra institución y anular su registro en los medios virtuales... Asimismo a todos los grupos de la localidad de Huancané, hasta que se emita un informe a la asamblea general de asociados, quien determinará las sanciones a realizar por estos actos”.

Se lava las manos

Llama la atención sin embargo que, en el comunicado se asegure haber realizado los trámites, para contar con resguardo. En el documento se lee: “...lamentablemente no asistieron en un número considerable...”. Es más, prácticamente responsabilizan de esta situación al alcalde de Huancané, Arturo Álvarez: “...ni siquiera la autoridad edil asistió, pese a haber coordinado”, resalta el documento.

En el considerando noveno, se remarca: “...por lo tanto...quedan suspendidos los conjuntos del distrito de Huancané, sean o no clasificados”.

Por su parte, el presidente de la FRFCP, Víctor Espino, ha preferido no dar la cara, amparándose en este comunicado que, ciertamente no da la posibilidad de desglosar cada uno de los 10 argumentos. Por lo pronto, no existe un reclamo formal de los conjuntos sicurianos que aseguraron ser perjudicados.