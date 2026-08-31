Un voraz incendio forestal registrado en la zona de Totorani, en el distrito de Paucarcolla, cobró la vida de Sebastiana Quispe Quilca, una adulta mayor de 81 años. La víctima se encontraba cuidando a sus ovinos cuando el fuego, avivado por las condiciones climáticas, se propagó en cuestión de minutos.

En un intento desesperado por poner a salvo a su ganado, la mujer fue alcanzada por las llamas, dejando de existir carbonizada. Decenas de animales también terminaron calcinadas por el fuego.

De acuerdo con el reporte del Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) Puno, el siniestro consumió aproximadamente 1 500 hectáreas de cobertura natural. Además de la pérdida humana y de pastizales, las llamas destruyeron 10 viviendas temporales, hectáreas de cultivos de alfalfa y afectaron 12 postes de media tensión, dejando a la comunidad sumida en una grave crisis productiva y social.

Los comuneros afectados expresaron su desesperación ante la falta de ayuda inmediata y exigieron a las autoridades la dotación urgente de medicamentos y pacas de forraje para alimentar a los animales sobrevivientes.

Los pobladores criticaron la escasa presencia institucional, señalando que los representantes locales solo se acercaron al lugar del desastre para registrar fotografías sin desplegar el apoyo humanitario requerido.