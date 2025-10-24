La provincia de San Román, con su capital Juliaca, este 24 de octubre celebra 99 años, con diversas actividades oficiales con participación de las autoridades civiles y militares, además de la población.

Desde las 4:00 de la madrugada se desarrolló un colorido pasacalle “Gran Tokoreada Amanecer Calcetero”. Miles de estudiantes y docentes de las instituciones educativas ingresaron al centro de la ciudad, cantando y bailando ataviados de los trajes de Los Machuaychas y Chiñipilcos.

En esta actividad participaron delegaciones de decenas de centros educativos primarios y secundarios, quienes se desplazaron desde los cuatro conos de la ciudad como salida Cusco, Huancané, Puno y parque El Cholo.

En la víspera de aniversario se realizó la serenata en la plaza principal de la ciudad. La actividad fue cuestionada por la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas, dañando la imagen de este lugar.

Actos oficiales

A partir de las 8 de la mañana se celebró la Misa y Te Deum, con la participación de las principales autoridades de esta provincia y la región de Puno, además de la población de Juliaca, teniendo como escenario el templo Santa Catalina.

Luego se procedió con el izamiento de banderas en la plaza de Armas, posteriormente se realizó la Sesión Solemne, donde llamó la atención de los asistentes la emotiva aclamación poética de una escolar alusivo a los asesinatos ocurridos durante las protestas del 9 de enero del 2023.

Durante el discurso, el alcalde Óscar Cáceres Rodríguez, hizo un recuento histórico y las acciones que se desarrollan en su gestión edil. Anunció la remodelación de la plaza de Armas y la construcción de un nuevo palacio municipal.