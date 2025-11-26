Por: Feliciano Gutiérrez

Cientos de mineros, molineros, comerciantes y otros sectores del centro poblado La Rinconada y Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina (Puno), emprendieron una huelga indefinida, exigiendo a la Corporación Minera y a la Central de Cooperativas Mineras el reinicio de las operaciones.

La primera semana de octubre, los operadores mineros decidieron paralizar las actividades debido a la inseguridad, dejando sin opción laboral a miles de mineros. Tras las movilizaciones y mesas de trabajo con las autoridades, el 17 de noviembre acordaron reiniciar las actividades de forma paulatina; sin embargo, no se habría cumplido con las promesas, motivando el inicio de la huelga.

En el marco de la referida medida de lucha, cientos de manifestantes este martes protagonizaron plantones y movilizaciones en La Rinconada, mostrando desesperación por la difícil situación económica que pasan miles de mineros y trabajadores de otros rubros.

“Ya son dos meses que estamos sin trabajo, nos prometieron reiniciar, pero nada”, señaló una mujer pallaquera. En horas de la tarde, los huelguistas protagonizaron un mitin en la plaza principal de La Rinconada y anunciaron continuar con la medida de fuerza hasta que retomen sus labores.

Mientras los directivos de la Central de Cooperativas Mineras y Cooperación Minera llegaron hasta el local de la Dirección Regional de Energía y Minas en Puno, con el objeto de reunirse con los funcionarios de la entidad para abordar el tema; sin embargo, no habrían encontrado al titular de la institución.