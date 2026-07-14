Un trágico accidente de tránsito en la carretera Puno-Juliaca, a la altura del sector de Paucarcolla, cobró la vida de Adolfo Q.G. (45), conductor de un mototaxi. El fatal incidente ocurrió aproximadamente a las 20:00 horas del lunes, cuando el vehículo menor de placa 4028-5Z colisionó por alcance contra la parte posterior de un camión de matrícula M7B-721 que se dirigía con rumbo a Juliaca.

El chofer del vehículo pesado relató que sintió un fuerte impacto en la parte trasera de su unidad justo después de pasar por un rompemuelle. Al descender para verificar lo ocurrido, descubrió la gravedad del choque y el estado crítico del mototaxista, por lo que solicitó de inmediato el auxilio del personal médico del SAMU; sin embargo, para cuando los paramédicos llegaron, el conductor ya había fallecido.

Al lugar del siniestro se aproximaron las autoridades policiales y representantes del Ministerio Público para proceder con el levantamiento del cadáver y dar inicio a las investigaciones. Asimismo, se hicieron presentes los familiares de la víctima, quienes en medio de profundas escenas de dolor y llanto exigieron que se realice una indagación exhaustiva para esclarecer las causas de la desgracia.