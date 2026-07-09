El Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno declaró fundado el requerimiento del Ministerio Público y dictó 36 meses de prisión preventiva contra cuatro funcionarios y exfuncionarios de la Municipalidad Provincial de San Román, en el marco de una investigación por la presunta comisión de delitos de organización criminal y corrupción de funcionarios.

La medida fue impuesta contra:

Hardy Meyer Quispe Lipa , gerente de Transportes y Seguridad Vial.

, gerente de Transportes y Seguridad Vial. Edwerson William Pacori Paricahua , exsubgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección.

, exsubgerente de Circulación, Seguridad Vial e Inspección. Alberth Aguirre Carbajal , exjefe del Departamento de Fiscalización.

, exjefe del Departamento de Fiscalización. Yony Apaza Justo, subgerente de la municipalidad.

Asimismo, el juzgado dispuso comparecencia con restricciones para el alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres Rodríguez, además de otros cuatro investigados.

Alcalde de Juliaca continuará investigado bajo comparecencia

A solicitud del Primer Despacho de la Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Puno, también se dictó comparecencia restringida para:

Óscar Cáceres Rodríguez , alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román.

, alcalde de la Municipalidad Provincial de San Román. Victoria Onofre M. , exsecretaria de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial.

, exsecretaria de la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial. Jhordan Tintaya L. , trabajador de seguridad de dicha gerencia.

, trabajador de seguridad de dicha gerencia. Alex Álvarez C., investigado en calidad de particular.

La investigación está a cargo del fiscal provincial Arturo Saúl Zirena Asencio, quien sustentó la solicitud de prisión preventiva con elementos de convicción que, según el Ministerio Público, evidenciarían la existencia de una presunta organización criminal.

Fiscalía investiga presunta red de corrupción

De acuerdo con la hipótesis fiscal, los investigados habrían integrado una presunta organización criminal conformada por funcionarios, servidores públicos y particulares vinculados a la Gerencia de Transportes y Seguridad Vial de la Municipalidad Provincial de San Román.

Según la investigación, los implicados presuntamente solicitaban y recibían pagos ilícitos de conductores sancionados por infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito, principalmente por faltas clasificadas como M1, M2 y M3.

A cambio de montos que oscilarían entre S/ 500 y S/ 5,000, presuntamente:

Omitían registrar las papeletas en el Sistema Nacional de Sanciones del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).

Anulaban irregularmente papeletas de tránsito.

Autorizaban la liberación de vehículos retenidos sin cumplir el procedimiento administrativo correspondiente.

Más de 480 expedientes son parte de la investigación

El Ministerio Público informó que durante las diligencias se identificaron 480 expedientes administrativos relacionados con infracciones al Reglamento Nacional de Tránsito remitidas a la Municipalidad Provincial de San Román.

Según la Fiscalía, en dichos expedientes se habrían detectado presuntas irregularidades que forman parte de los elementos de convicción incorporados a la investigación.

Los investigados afrontan cargos por la presunta comisión de los delitos de:

Organización criminal.

Tráfico de influencias.

Cohecho pasivo propio.

Omisión, rehusamiento o demora de actos funcionales.

El proceso continuará mientras se desarrollan las diligencias fiscales y judiciales correspondientes.