El juez del Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Puno dictó nueve meses de prisión preventiva contra Pedro Ch. M., investigado por el presunto delito de tocamientos, actos de connotación sexual o actos libidinosos en agravio de menores, en agravio de dos escolares de 12 y 13 años y una adolescente de 17 años.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el pasado 28 de agosto, en horas de la tarde, cuando el investigado transitaba por inmediaciones del jirón Los Incas, en la ciudad de Puno, donde las dos escolares se desplazaban luego de realizar actividades en su institución educativa.

El investigado habría realizado tocamientos de índole sexual a las dos menores, aprovechando la aglomeración y el tránsito peatonal existente en la zona.

Minutos después, en inmediaciones del ingreso a la galería Los Incas, el sujeto habría realizado nuevamente tocamientos de índole sexual, esta vez en agravio de una adolescente de 17 años, quien trabajaba en un stand del referido centro comercial.

Ante esta situación, uno de los comerciantes habría advertido a la adolescente que el mismo individuo presuntamente habría realizado tocamientos a otras menores en el lugar. Frente a ello, otras vendedoras intervinieron y retuvieron al investigado en la vía pública, para posteriormente alertar a efectivos de la Policía Nacional, quienes procedieron con su retención.

Durante la audiencia de prisión preventiva, el magistrado evaluó los argumentos expuestos por las partes y consideró que existen graves y suficientes elementos de convicción que vincularían al investigado con los hechos materia de investigación y con el presunto delito imputado.

Asimismo, el juez consideró que la pena que podría imponerse sería superior a los 15 años de prisión, además de advertir la existencia de peligro de fuga, por lo que determinó que correspondía imponer la medida coercitiva solicitada por el Ministerio Público.