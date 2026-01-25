Un operativo de la Policía Nacional del Perú permitió la desarticulación de la banda criminal “Los Acopiadores de Pilsen” en un operativo ejecutado por la DIVOPUS Juliaca, COMSEC Putina y COMRUR Ananea. La intervención se realizó en el campamento de seguridad privada “Activa 511”, sector Rinconada, centro poblado La Rinconada, distrito de Ananea.

Los capturados, implicados en delitos contra la seguridad pública por fabricación, comercialización y porte ilegal de armas fueron identificados como Andrés Machaca Quispe (25), Rogelio Monzón Enríquez (40), Bryan Vicente Apaza Mozón (21), Richard Padilla Quispe (30) y Paul Carlos Ramos Ticona (28).

Arsenal incautado

Entre el arsenal decomisado se halló una carabina de procedencia boliviana, una pistola con cacerina, dos revólveres Taurus, una escopeta Warning, una carabina Mauser sin cañón y una escopeta abastecida con cartuchos.

Además se incautaron 39 emulsiones Famesa tipo “salchicha”, 50 metros de mecha lenta, 36 fulminantes, tres granadas de gas lacrimógeno y dos agentes químicos con inscripciones limadas. Además, 480 municiones, 318 cartuchos de escopeta, tres taladros industriales.

Finalmente, se encontraron nueve celulares, dos radios de comunicación y tres chalecos color café. Todo el material permanece bajo custodia policial mientras el Ministerio Público continúa las investigaciones.