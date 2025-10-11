Por: Feliciano Gutiérrez

Un grupo de vecinos de la urbanización La Victoria del distrito de San Miguel, provincia de San Román, arrestó a un presunto ladrón y prendió fuego al mototaxi en la que se movilizaban los sospechosos.

Según los vecinos, varios individuos intentaron perpetrar el robo en una vivienda, pero al ser descubiertos fugaron con rumbo desconocido. Los moradores lograron atrapar a uno de los sujetos a quien ataron a un poste de alumbrado público y prendieron fuego al vehículo menor.

Los policías de la comisaría de San Miguel llegaron al lugar, quienes tras el diálogo con los vecinos, rescataron al acusado para posteriormente trasladarlo hasta la dependencia policial con el objeto de continuar con una serie de diligencias que permita deslindar la responsabilidad del presunto ladrón, quién evitó a identificarse en el lugar.

Los pobladores dijeron que se organizarán en contra de la delincuencia, ya que horas antes del mismo día también ocurrió el robo de una motocicleta. Exigieron a los policías y serenos de la comuna distrital realizar constante patrullaje para prevenir más hechos delictivos.