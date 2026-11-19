El Juzgado Colegiado Supraprovincial Penal de San Román, sentenció a 23 años de pena privativa de la libertad efectiva a Odid Oliver Pérez Vargas, tras hallarlo coautor del doble homicidio ocurrido el pasado 6 de marzo en las inmediaciones de la plaza Zarumilla.

En el mismo proceso, el coacusado Jhonatan Edwin Gonzales Quispe se acogió a la conclusión anticipada del juicio y admitió los cargos formulados en su contra, por lo que fue condenado a 19 años, 8 meses y 18 días de pena privativa de la libertad.

De acuerdo con la acusación fiscal sustentada durante el juicio oral, los sentenciados actuaron con una decisión criminal concertada para acabar con la vida de Jhon Grimaldo Ancco Chambi y Nilton Rosendo Vera Chulluncuy.

El 6 de marzo de 2026, alrededor del mediodía, Pérez Vargas condujo una camioneta blanca marca Mazda (placa ARU-500) hasta el jirón Apurímac para asegurar la huida, mientras Gonzales Quispe y un tercer sujeto no identificado se dirigieron a pie hacia el monumento de la plaza Zarumilla, donde dispararon a quemarropa contra los agraviados causándoles la muerte de manera instantánea.

Tras perpetrar el ataque, abordaron nuevamente el vehículo conducido por Pérez Vargas para fugar en sentido contrario por el jirón La Mar. Minutos más tarde, la Policía Nacional logró la intervención de ambos sujetos a bordo de la citada unidad, hallando en su poder dos pistolas debidamente abastecidas. Las pericias confirmaron que las armas se encontraban operativas y que ninguno contaba con licencia de SUCAMEC para su portabilidad.

Asimismo, el juzgado colegiado, integrado por los magistrados Carlos Arias Arenas, Luis Charaja Cruz y Huber Huaranca Rodríguez, dispuso que los condenados paguen, de manera solidaria, la suma de 50 mil soles por concepto de reparación civil a favor de los deudos de la parte agraviada y 700 soles al Estado.