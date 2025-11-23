Por: Feliciano Gutiérrez

Un grupo de pobladores atraparon y castigaron a dos presuntos delincuentes acusados de robar cartera con dinero en efectivo a una pareja de esposos, cuyo hecho ocurrió en las inmediaciones de los jirones Cahuide y 8 de Noviembre de la ciudad de Juliaca.

El personal de la comisaría de Juliaca, tras ser alertados sobre el hecho, se constituyeron hasta el referido lugar, encontrando a decenas de personas que mantenían atados al poste a dos sujetos acusados de robo.

Los agentes identificaron a los acusados como: Joseph Condori (24) y Juan Espinoza (43), quienes serían integrantes de la presunta banda criminal denominada “Los Cusqueños del Celular”, quienes minutos antes habrían hurtado una cartera conteniendo en su interior una billetera con la suma de 600 soles de propiedad de una ciudadana de 32 años.

Los dos sospechosos fueron arrestados por vecinos y transeúntes del lugar, siendo golpeados y despojados de sus prendas en un intento de linchamiento para que devolvieran el bien hurtado.

Los policías, tras un diálogo con los vecinos, lograron rescatar a Joseph Condori y Juan Espinoza, evitando así que fueran víctimas de la justicia por mano propia. Los detenidos fueron trasladados a la Sección de Delitos y Faltas en calidad de detenidos por el delito contra el patrimonio en la modalidad de hurto agravado, aunque no se logró recuperar los objetos hurtados de la agraviada.

Se sabe que otros dos sujetos se habrían fugado del lugar, quienes se habrían llevado la cartera con billetes. Los policías, por disposición del fiscal de turno Manuel Guarnizo Alfaro, realizan las diligencias.