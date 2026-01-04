El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) intervino un local de productos naturistas en Juliaca, Puno, donde comercializaban ranas del Titicaca para jugos medicinales. Los anfibios endémicos del lago compartido con Bolivia se ofrecían pese a la prohibición total de su captura y venta.​

Las autoridades hallaron dos ejemplares en un balde y uno en bolsa plástica, condiciones que les causaban asfixia y hacinamiento. La producción de extracto de rana, es una práctica que persiste en el altiplano sin respaldo científico, agravando la amenaza a la biodiversidad regional.​

La rana gigante del Titicaca mide entre 30-50 cm, pesa hasta 180 gramos y presenta piel holgada verde olivo con manchas claras. Su población ha caído más del 80% en dos décadas por contaminación, degradación de hábitat y extracción ilegal.​

Advierten sanciones

La Administración Técnica Forestal y de Fauna Silvestre (ATFFS) Puno abrió Procedimiento Administrativo Sancionador contra el responsable. La comercialización viola la Ley Forestal y de Fauna Silvestre, con penas que incluyen multas elevadas y medidas penales.​

Clasificada “En Peligro Crítico” en la Lista Nacional de Especies Amenazadas, la especie figura en Apéndice I de CITES, máxima protección internacional. Serfor anunció fiscalización permanente en puntos de venta identificados.​

El administrador regional Elmer Ventura Flores destacó su rol como indicador de calidad ambiental del ecosistema lacustre. Su disminución altera el equilibrio natural y agrava la fragilidad del lago Perú-Bolivia.​

“La extracción ilegal de la rana del Titicaca afecta directamente al ecosistema del lago, ya que esta especie cumple un rol clave como indicador de la calidad ambiental. Su desaparición altera el equilibrio natural y pone en riesgo este frágil ecosistema”, indicó el funcionario.

La especie emblemática aparece en la serie numismática “Fauna silvestre amenazada” como símbolo de conservación. Las autoridades reiteraron que cualquier manejo de fauna silvestre requiere autorización expresa.​