Una jornada laboral terminó en tragedia en la ciudad de Juliaca tras confirmarse el fallecimiento de Nancy Tito Quiza (42), quien laboraba como personal de limpieza de la Municipalidad Provincial de San Román.

El hecho ocurrió en la salida hacia Arequipa, a la altura de la planta asfaltadora, momento en que la víctima se encontraba a un costado de la vía atendiendo un desperfecto mecánico en una de las llantas de su motocarga de trabajo. En esas circunstancias, un pesado vehículo la arrolló violentamente, quitándole la vida de manera instantánea.

Tras el atropello, la unidad involucrada continuó su marcha a gran velocidad con dirección a la zona urbana, intentando darse a la fuga sin prestar el auxilio.

El siniestro movilizó al personal de serenazgo, quienes desplegaron un operativo en los sectores aledaños para dar con el paradero del responsable y evitar que este lograra evadir la justicia.

Los serenos interceptaron el vehículo implicado, un camión Volvo modelo NL12 de color rojo y placa C1L-724, en la urbanización San Julián. La unidad era conducido por Patricio A.Q (45).

Tanto el chofer intervenido como la unidad pesada fueron puestos a disposición de los efectivos de la Policía Nacional y del Ministerio Público para iniciar las investigaciones de ley, determinar las responsabilidades penales del caso y esclarecer las circunstancias exactas de esta lamentable pérdida.