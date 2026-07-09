El jefe del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), Jorge Carranza Valle, informó que existe un 99% de probabilidad que el Fenómeno El Niño (FEN) Costero continúe extendiéndose hacia los siguientes meses y en el verano del 2027.

“La probabilidad de que se desarrolle un Niño extraordinario ha ido en constante incremento (pasando de un 6% a un 10%). Hay entre un 51% y 62% de probabilidad de tener un Niño Costero de intensidad fuerte a extraordinaria frente a la costa peruana entre noviembre y el verano”, afirmó Carranza.

Agregó que las lecturas de profundidad muestran que el agua del mar está notablemente caliente, lo cual dificulta un enfriamiento rápido (por ejemplo, mediante el anticiclón) y que la continúan las llegadas de las ondas Kelvin de agua caliente que sigue alimentando el calentamiento marino en la Zona 1+2 (Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad e incluso Lima).

Explicó que se registran anomalías térmicas en la superficie del mar que superan los +4.6 °C a +5.7 °C por encima de sus valores normales en zonas costeras como Paita.

Carranza aseveró que a diferencia de otros eventos, actualmente hay un calentamiento simultáneo tanto en la Zona 1+2.

Subrayó que se prevé que la Temperatura Superficial del Mar (TSM) alcance o supere el umbral de los 27 °C a 27.4 °C hacia mediados de noviembre, lo que podría adelantar las lluvias torrenciales en la costa norte (Tumbes y Piura) antes de lo habitual.

Indicó que la costa norte experimentará precipitaciones por encima de lo normal y los modelos indican sequías en el sur y en la Amazonía.

Recalcó que todos los modelos analizados coinciden en que el calentamiento del mar persistirá durante el segundo semestre del año y el verano, consolidando un escenario de lluvias en el norte y déficit hídrico en el sur.