La Comisión Permanente del Congreso de la República se reúne este jueves 9 de julio, desde las 9:00 a. m., para debatir diversos dictámenes de proyectos de ley incluidos en su agenda.

La convocatoria fue remitida por el oficial mayor del Congreso, Giovanni Forno, por disposición del presidente encargado del Parlamento, Fernando Rospigliosi Capurro.

La Comisión Permanente mantiene facultades para legislar hasta el 15 de julio, en virtud del encargo otorgado por el Pleno del Congreso, que clausuró la última legislatura ordinaria el pasado 24 de junio.

Temas que serán debatidos

De acuerdo con la Resolución Legislativa del Congreso N.º 011-2025-2026-CR, la Comisión Permanente podrá debatir:

Dictámenes y proyectos de ley o de resolución legislativa incluidos en el Orden del Día y en la agenda del Pleno.

Iniciativas incorporadas por acuerdo de la Junta de Portavoces, conforme a sus atribuciones.

Proyectos remitidos por el Poder Ejecutivo con carácter de urgente, de acuerdo con el artículo 105 de la Constitución Política del Perú.

Proyecto sobre créditos suplementarios figura en la agenda

Entre los principales temas programados para la sesión se encuentra el Proyecto de Ley N.º 14799, elaborado por la Comisión de Presupuesto y Cuenta General de la República.

La iniciativa propone aprobar créditos suplementarios destinados a:

Financiar inversiones públicas orientadas al cierre de brechas.

Garantizar la continuidad de los servicios que presta el Estado.

Asegurar la transición democrática.

Dictar otras medidas solicitadas por el Poder Ejecutivo.

El debate y eventual aprobación del dictamen dependerán de la decisión que adopten los integrantes de la Comisión Permanente durante la sesión.