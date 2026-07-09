Freddy Solano González presentó su renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, en medio de los cuestionamientos surgidos por la presunta presentación de un certificado falso para acceder a la jefatura de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en octubre de 2023, tal .

La dimisión fue comunicada mediante una carta dirigida al presidente José María Balcázar, en la que el exministro explicó que tomó la decisión para evitar que la controversia afecte el funcionamiento del sector.

“He tomado esta decisión debido a los cuestionamientos que han generado un escenario político y mediático, con el objetivo de preservar la estabilidad institucional”, señala el documento.

He tomado la decisión de presentar mi renuncia al cargo de ministro de Trabajo y Promoción del Empleo, convencido de que el interés del país y la fortaleza de nuestras instituciones deben estar siempre por encima de cualquier circunstancia personal.



Esta decisión no representa… pic.twitter.com/blaBF15I6t — Freddy Solano (@freddysolanog) July 9, 2026

Afirma que deja el cargo para preservar la estabilidad institucional

En la carta, Solano sostiene que los cuestionamientos formulados en los últimos días generaron un escenario político y mediático que podría afectar el trabajo del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo.

“Los cuestionamientos formulados en los últimos días han generado un escenario político y mediático que, más allá de mi posición firme respecto de los hechos, amenaza con desviar la atención de las prioridades que el país exige al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo”, señala.

Niega haber cometido actos ilegales

El exministro rechazó las acusaciones que motivaron los cuestionamientos públicos y aseguró que su conducta siempre estuvo enmarcada en la legalidad.

“Reafirmo con absoluta convicción que jamás he cometido acto alguno contrario a la ley, a la ética o a los deberes inherentes a la función que me fue confiada.”

Asimismo, expresó su confianza en que las autoridades competentes esclarecerán los hechos respetando el debido proceso y la presunción de inocencia.

“Confío plenamente en que las instancias competentes esclarecerán objetivamente los hechos y confirmarán lo que siempre he sostenido: que mi actuación se desarrolló dentro del marco de la ley y del ejercicio regular de la función pública”.

Se retira defendiendo su actuación

En la parte final de la misiva, Solano manifestó que deja el cargo con la tranquilidad de haber actuado conforme a sus principios y anunció que continuará defendiendo su honor por las vías legales.

“Me retiro con la conciencia tranquila y con la serenidad de quien ha actuado conforme a sus convicciones y a los principios que han guiado toda su trayectoria en el servicio público”.

La renuncia se produce luego de los cuestionamientos relacionados con la presunta presentación de un certificado falso durante su designación como jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en 2023. Hasta el momento, no existe un pronunciamiento definitivo de las autoridades sobre esas imputaciones, por lo que rige la presunción de inocencia.