El servicio ya casi terminaba y faltaba pocas horas para el día de la Policía, cuando se escucharon disparos al interior de la comisaría del distrito de Surcubamba en Huancavelica.

Eran las 22:15 horas del viernes 5 de diciembre cuando ocurrió el hecho. El suboficial de tercera PNP Carlos Hugo Egoávil Shupingahua había disparado al S2 PNP Luis Abimael Beltrán Díaz (35), en el área de Guardia de Prevención.

Según información policial, el crimen ocurrió tras un violento altercado entre ambos policías, pero fue Carlos Egoávil quien desenfundó su arma de reglamento y realizó disparos. Dos proyectiles impactaron al suboficial, uno le perforó el pulmón derecho causándole la muerte.

CLAMAN JUSTICIA

El parte policial indica que el incidente se produjo en el primer piso de la comisaría, donde los suboficiales cumplían servicio.

Allí se halló dos orificios de proyectil en la puerta de madera de la guardia y dos casquillos percutados en el piso.

DICE HABER ACTUADO EN DEFENSA PROPIA

Egoávil en su defensa dijo que Beltrán Díaz lo golpeó primero y éste reaccionó disparándole.

El cadáver de Beltrán, quien tiene 13 años en la Policía, fue trasladado a la morgue de Hualhuas de Huancayo. De acuerdo a las pesquisas el conflicto comenzó la noche del 5 de diciembre, cuando Egoávil llegó para el servicio de vigilante de puerta y lo llamó al parecer para amonestarlo por alguna falta que acabó en la muerte de un padre policía que deja dos hijos huérfanos. “Mi hijo era bueno y muy querido, queremos justicia”, dijo el padre.