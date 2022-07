Un lamentable accidente se registró a las 6 h en el kilómetro 24 de la carretera Costanera Sur, poco antes de llegar al sector de Pueblo Libre en el distrito de La Yarada Los Palos en la región Tacna.

El agricultor identificado como Jaime Cruz Calizaya falleció cuando iba en su motocicleta luego de ser impactado por alcance por Ernesto Laqui Choque (44), quién manejaba su auto negro marca Kia de placa de rodaje Z5-Kk373.

Fracturas múltiples

Producto de la colisión la motocicleta salió despedida a un costado de la vía. El cuerpo quedó a 20 metros de la unidad con fracturas múltiples en extremidades y cráneo, lo qué propició la muerte casi instantánea.

Daños muestran que el vehículo circulaba a alta velocidad en el momento del impacto. (Foto: Difusión)

Cruz Calizaya quién había salido a las 5:45 h de su domicilio en Pueblo Libre. Su esposa Carmen Rosa llegó al sitio del accidente. “Voy a comprar petróleo, ahorita regreso, en la moto voy a ir; me dijo, pero muerto no más lo he encontrado”, narró entre lágrimas su pareja.

Deja dos huérfanos

La Policía investiga si el conductor del auto Kia no habría respetado el espacio de la motocicleta que circulaba en su carril. Dicho chofer fue trasladado inmediatamente la Comisaría de La Yarada Los Palos a fin de evitar que fuera agredido por los agricultores que se congregaron.

Cruz se dedicaba a trabajos eventuales en diferentes chacras y deja a dos niños en la orfandad, de 11 y 13 años, según contaron sus compañeros.