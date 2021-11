Como se había anunciado, el gobierno de Chile confirmó que reabrirá sus fronteras terrestres a partir del 1 de diciembre, lo que fue destacado por la población tacneña . Sin embargo para poder cruzar la frontera entre Perú y Chile , así como otros pasos habilitados que tiene este país, se requiere cumplir una serie de exigencias .

Las autoridades del gobierno chileno explicaron su Plan de Fronteras Protegidas, habilitando el ingreso aéreo por Santiago, Iquique, Antofagasta y Punta Arenas; y terrestre por Chacalluta, Colchane y Pino Hachado.

Reglas para el paso de viajeros

Señalaron que por estos pasos podrán ingresar a Chile todos los chilenos y extranjeros residentes, los extranjeros no residentes con sus vacunas validadas previamente por el Ministerio de Salud. Además, los extranjeros no residentes que cumplan con el requisito excepcional del Decreto 102 del Ministerio del Interior, y todas las niñas y niños menores de 6 años, sin importar nacionalidad o estado de vacunación.

Los chilenos y extranjeros residentes, a partir de las 2 años, tendrán que presentar la prueba molecular (PCR) negativa tomada en el país de origen con 72 horas de anticipación, así como una declaración jurada.

Autoridades peruanas han verificado las condiciones en la frontera desde el año pasado. (Foto: Difusión)

Seguro médico por $ 30,000

A los extranjeros no residentes se les pedirá de igualmente el PCR negativa con 72 horas antes de viajar, declaración jurada, un seguro médico desde 30 mil dólares que cubra enfermedades asociadas a la COVID-19, y validación de vacunas aprobadas por el Ministerio de Salud de Chile.

Una prueba molecular cuesta entre S/ 100 y S/ 120, y un seguro médico puede valer entre 50 y 70 dólares. Puede ser una póliza de viajero internacional con cobertura COVID-19 a 35 dólares con una vigencia de uno a cinco días, según la consulta hecha en una corredora de seguros en Tacna.

Cuarentena de cinco días

Otro de los requisitos es el testeo y aislamiento en Chile, que será liberado para todo aquel que tenga una dosis de refuerzo de vacuna aplicada en los últimos seis meses previo al viaje y que esté registrada y validada en su pase de movilidad.

Asimismo, deben testearse en el punto de ingreso y realizar aislamiento hasta que su resultado sea negativo los que no tengan dicho refuerzo y los que no tienen sus vacunas validadas. La cuarentena es de cinco días. Por su parte, la subsecretaria de Salud Pública de Chile, Paula Daza, indicó que no habrá ningún tipo de restricciones para salir de ese país.