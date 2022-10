Molestos porque desde junio no pueden asumir funciones, llegaron un grupo de dirigentes de juntas vecinales para exigir al alcalde de la Municipalidad Provincial de Tacna Julio Medina Castro celeridad para que se modifique la Ordenanza Municipal 05-2022, del 18 de marzo del 2022.

Señalaron que dicha ordenanza les impide juramentar y asumir sus funciones como presidentes y directivos de un total de 23 juntas vecinales, las cuales se encuentran en un entrampamiento legal.

La norma de la discordia

El presidente electo de la Junta Vecinal Para Grande César Espinoza explicó que a inicios del 2022 la MPT emitió la Ordenanza 05-2022 dando un plazo de 90 días para que las directivas convoquen y realicen sus elecciones, ya que se habían extendido largamente a causa de la pandemia.

Un total de 23 juntas vecinales no lo hicieron dentro de los 90 días, sino posterior a ello, es decir entre junio y octubre. Estos procesos se desarrollaron sin ninguna observación de la MPT. El problema vino después al detectarse que fueron elegidos posterior a los 90 días.

Solicitan modificación

Lo que están solicitando los presidentes de las juntas es que se modifique la Ordenanza 05-2022 de modo que el plazo ya no sea de 90 sino de 180 días. Espinoza explicó que para hacer esa modificación se hizo varios trámite ante la subgerencia de juntas vecinales, Gerencia de Desarrollo Económico Social, Asesoría Legal, Gerencia Municipal, la Comisión de asuntos legales y el pleno del concejo provincial.

El 6 de octubre se realizó la sesión de concejo pero solo obtuvo siete votos a favor, el resto se abstuvo o votó en contra, por lo que el pedido fue derivado nuevamente a la Secretaría General. “Hemos presentado un recurso de reconsideración con la firma de cuatro regidores, sin embargo Secretaría General no lo ha validado porque dice que no procede legalmente y lo ha derivado a la Comisión de asuntos legales y otra vez a la Subgerencia de Juntas Vecinales” , reclamó.

Se aferran a cargos

Remarcó que actualmente existen problemas en varios sectores con las directivas salientes ya que no han rendido cuentas de los ingresos captados por el alquiler de locales. “No rinden informes económicos, hacen lo que quieren, nosotros que hemos sido electos queremos el bien para la comunidad, queremos asumir pero no podemos legalmente ni económicamente hasta que no tengamos una resolución de alcaldía” , manifestó.

“Nosotros exigimos que el alcalde y regidores aceleren el trámite, ya va a pasar octubre, noviembre y diciembre, ¿que quieren, que esto pase a la nueva gestión?, por eso queremos asumir para colaborar con nuestra comunidad es lo único que pedimos”, subrayó el dirigente.