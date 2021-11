Para el subsecretario del Fenatep Tacna Luis Choque Yufra el dictado virtual de clases escolares Aprendo en Casa ha fracasado porque no llega adecuadamente a los estudiantes principalmente de escasos recursos, ya que no tienen Internet o no cuentan con dinero para recargar datos.

No solo ello, debido a que muchos de los padres realizan trabajo remoto o sus hermanos están en la universidad, la línea se satura produciéndose interrupciones afectando el proceso de enseñanza.

Trabajando y estudiando

En su experiencia personal, como profesor del colegio Francisco Antonio de Zela, dijo que por lo menos el 40% de sus estudiantes no se conecta o lo hace a medias debido a que están trabajando o ayudando a sus padres en las ventas o sus negocios.

Pidió que se garantice el retorno a aulas pero con medidas bioseguras, lo cual solo se podrá conseguir otorgando un mayor presupuesto al sector Educación.